Social media giù: «Improbabile che sia stato un attacco hacker»

MELNO PARK - Durante la giornata di oggi, la popolazione mondiale ha dovuto rinunciare a diverse piattaforme social. Niente WhatsApp, niente Instagram, Niente Facebook.

Le applicazioni sociali sotto il "tetto" di Facebook sono infatti diventate inaccessibili a partire dalle 17.30 circa, per un'interruzione che sta durando ancora adesso. In passato è già successo che le piattaforme andassero offline, con il caso più conosciuto quello del 13 marzo 2019, quando gli utenti non hanno potuto accedere alle applicazioni per circa 14 ore.

Ma cosa è successo?

Il quotidiano statunitense New York Times è riuscito a sentire due membri del team di sicurezza di Facebook, che hanno parlato a condizione di anonimato perché «non autorizzati a parlare pubblicamente». I due hanno sottolineato l'alta «improbabilità» che sia stato un attacco informatico a causare i problemi, in particolare perché la tecnologia dietro alle applicazioni «è ancora diversa», e che quindi non era probabile che un hacker colpisse tutte le piattaforme in un colpo solo.

Il problema è quindi presumibilmente da ricondurre ai server di Facebook, che per qualche motivo non permettono alle persone di connettersi ai siti collegati, come Instagram e WhatsApp.

«I computer non sanno dove trovare Facebook»

L'ipotesi più quotata, al momento, riguarda un problema relativo ai DNS (Domain Name System), ovvero quei sistemi che associano gli indirizzi del web (come ad esempio "tio.ch") con gli indirizzi IP dei server - in questo caso - di Tio. Tornando alla vicenda, Facebook.com ha smesso quindi di indicare dove si trova il sito del social network, e gli utenti di conseguenza non possono vederlo.

In altre parole, Facebook ha rimosso la "mappa" che indica ai computer del mondo come trovare le sue proprietà digitali. «Di conseguenza, quando qualcuno digita Facebook.com in un browser web, il browser non ha idea di dove trovare Facebook.com, e quindi mostra una pagina di errore», ha spiegato il giornalista ed esperto di nuove tecnologie Brian Krebs.

Ad un certo punto, la piattaforma Facebook.com è apparsa persino in vendita, ciò che ha provocato l'ilarità di utenti ed esperti di tutto il mondo.

«Stiamo lavorando al problema»

«Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi», ha intanto dichiarato la società, come riporta l'agenzia Keystone-ATS, ma senza rendere note le cause del disservizio.

Però, da quanto riportano i media statunitensi, i problemi sono parecchio grandi per i dipendenti di Facebook. Secondo un tweet del giornalista della NBC Kevin Collier, l'accesso a molti uffici di Facebook è legato a internet e quindi paralizzato, e anche il sistema di comunicazione interno a Facebook sarebbe bloccato, ovvero niente e-mail e niente strumenti interni classici, quelli usati normalmente per lavorare.

Mentre i tecnici del gigante di Mark Zuckerberg cercano di lavorare ai server fisici per risolvere i problemi, agli utenti non resta che attendere.