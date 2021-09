Inspiration4: il primo volo turistico nello spazio

MIAMI - È partito nella notte il razzo SpaceX Falcon 9 con a bordo solamente quattro "turisti spaziali". La partenza della missione Inspiration4 è avvenuta come da programma, poco dopo le 20.00 (le due di notte in Svizzera) dalla Kennedy Space Center della NASA, in Florida.

I quattro fortunati viaggiatori sono il miliardario Jared Isaacman (38enne che ha finanziato la missione), Hayley Arceneux (29enne sopravvissuta ad un cancro infantile e attualmente assistente medico del St. Jude Hospital, lo stesso ospedale che l'ha curata), Sian Procotor (51enne geologo, professore in un community college che era arrivato fino alle selezioni finali della Nasa nel 2009) e Chris Sembroski (42enne impiegato in un'impresa attiva nel settore dell'ingegneria aerospaziale, che si è aggiudicato il posto grazie ad una lotteria online vinta da un amico, che gli ha ceduto il viaggio). Tutti e quattro hanno seguito un programma di addestramento intensivo.

Quando il razzo ha raggiunto la velocità di 27'000 km/h la capsula contenente gli astronauti in erba si è staccata per andare a posizionarsi secondo l'orbita prevista. La navicella si muove ora ad un'altitudine di 575 chilometri.

Il gruppo rimarrà in orbita fino a sabato, quando è previsto l'atterraggio della capsula al largo della Florida. In caso di maltempo o problemi tecnici, la capsula è rifornita di sufficienti scorte per una settimana, segnala la Cnn.

La navicella è larga quasi quattro metri, e i viaggiatori dovranno condividere un piccolo bagno a gravità zero. Niente doccia, e i membri dell'equipaggio dormiranno sugli stessi sedili su cui sono partiti.

Si apre così un'era dedicata al turismo spaziale. Sebbene la capsula Crew Dragon sia stata progettata da SpaceX per la Nasa con l'obiettivo di portare gli astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale, l'azienda di Elon Musk possiede la completa gestione del "veicolo", e può dunque organizzare tutte le missioni spaziali che desidera.

AFP