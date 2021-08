Il bisturi selvaggio cambia i connotati alle giovani cinesi

PECHINO - Quando si parla di Cina sembra inevitabile parlare del “più grande al mondo”. La potenza economica che ha cambiato le regole del gioco su scala planetaria è riuscita a conquistare l’ennesimo primato, diventando secondo quanto sostengono gli esperti il principale mercato mondiale quando si parla di chirurgia estetica. Negli ultimi anni in Cina sembra essere esplosa una moda che riguarda la chirurgia estetica e secondo alcuni dati a fare ricorso a operazioni e trattamenti di varia natura sono soprattutto persone giovani.

Ammaliate dal bisturi 7 milioni di persone - I numeri che riguardano questo comparto sono davvero incredibili. Nel 2015 l’Associazione cinese di energia plastica ed estetica aveva sostenuto che oltre 7 milioni di persone si erano sottoposti a dei trattamenti. A distanza di soli tre anni uno studio di consulenza ha rivelato che a subire un intervento erano state già più di 16 milioni, e secondo alcuni analisti ormai la Cina è diventato il più grande mercato della medicina estetica ed è destinato a crescere ancora.

Il chirurgo lo trovo con l'App - Il boom della chirurgia estetica sembra aver ricevuto anche dal mondo delle App. Sono tanti infatti le applicazioni che permettono alle persone di cercare il miglior chirurgo disponibile, o di confrontare pareri con altre persone che si sono sottoposte ad un trattamento simile. Una delle più famose è Gengmei che permette agli utenti di lasciare ogni tipo di aggiornamento riguardo il mondo della chirurgia cosmetica. Il sito lanciato nel 2013 adesso può contare su oltre 36 milioni di utenti composti in maggioranza dal giovani donne.

Ma la richiesta di trattamenti nasconde anche dei rischi molto gravi per la salute visto che stando a quanto sostiene il Global Times, nel paese ci sono più di 60000 cliniche che operano senza licenza o senza rispettare tutti i criteri necessari per lavorare in sicurezza. Secondo questo rapporto in Cina ci sarebbero circa 40mila incidenti medici all’anno e circa 110 operazioni sbagliate ogni giorno.

Occhi e viso a forma di cuore - Le operazioni più gettonate riguardano gli occhi e in particolare la blefaroplastica, un intervento che permette di eliminare la pelle in eccesso delle palpebre. Ma sono diversi gli interventi praticati come quello alla ricerca di un mento a forma di “V” e ultimamente si è diffusa anche moltissimo la moda di orecchie appuntite. Ma la grande richiesta è dettata più in generale da quelle che viene definita come la “Wang hong face”: un termine che identifica un viso come quelle delle grandi superstar di internet ed in particolare il nome viene da Ling Ling una giovane celebrità online conosciuta proprio come il nome di Wang Hong. I tratti tipici che le ragazze cinesi cercano di emulare sono quelli di avere un viso a forma di cuore, allungato con un mento sottile, la fronte ampia e gli occhi grandi. Il volto ideale ricercato dalle donne cinesi invece non deve essere schiacciato ma come spesso indicano molto “3D” con un mento e un naso evidenti e pronunciati.

La pressione sociale sta giocando una parte molto importante in questo rilevante cambiamento nella società cinese, la “bella presenza” è un requisito che viene richiesto come fondamentale in alcuni lavori ma più in generale sono il risultato di una società ancora profondamente patriarcale che inculca il Pincio che una ragazza deve essere carina per riuscire a trovare un marito o il successo nel mondo del lavoro tanto che la gran parte degli interventi (il 90%) viene effettuata su persone che hanno meno di 35 anni, e il 61% su pazienti tra i 16 e i 25 anni.