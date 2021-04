La Terra in fiamme, per un record da Guinness

PATHUM THANI - I monaci buddisti del tempio Dhammakaya, in onore della Giornata della Terra, si sono lanciati in un'impresa da Guinness World Record: realizzare la più grande immagine fiammeggiante formata con sole candele.

Durante una cerimonia meditativa, come riporta l'agenzia AFP, i monaci della provincia thailandese di Pathum Thani hanno così acceso circa 330mila candele, disposte in modo da formare un immagine della Terra, con all'interno un essere umano che medita, con la scritta "Pulisci (o purifica) la mente, pulisci il mondo".

Gli organizzatori hanno spiegato che l'obiettivo è quello di «incoraggiare le persone di qualsiasi nazionalità, razza o religione a unirsi nelle attività di meditazione, e condividere maggiore affetto e gentilezza».

La Giornata della Terra, che è stata introdotta per la prima volta nel 1970, è un evento annuale per celebrare il sostegno alla causa ambientale e alla salvaguardia del nostro pianeta. A tal riguardo, alcuni attivisti hanno sollevato dubbi sul fatto che l'accensione di così tante candele fosse di per sé un male per l'ambiente.

«Dovremo vedere con che tipo di prodotti sono fatte queste candele. Alcune sostanze non sono dannose, mentre altre potrebbero effettivamente contribuire all'inquinamento dell'aria», ha detto all'AFP l'esperto thailandese di salute ambientale Suwimon Kanchanasuta, della Mahidol University.

Per il momento, non è inoltre chiaro se il record mondiale sia stato raggiunto, e come il tutto sia stato monitorato, l'immagine è però sicuramente suggestiva.

Reuters