Emilio Fede ricoverato: «Sono in piedi per miracolo»

MILANO - Il giornalista italiano Emilio Fede è stato oggi ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, e nonostante l'abbia vista brutta, le sue condizioni sono ora in miglioramento.

A quanto ha dichiarato lo stesso Fede all'agenzia Adnkronos, ripresa dal Corriere della Sera, il motivo del ricovero è stata una caduta, «una rovinosa scivolata», riprendendo le parole del giornalista, che ha aggiunto: «Il Covid non c'entra niente».

L'ex direttore del tg4, che compirà 90 anni a giugno, era già stato ricoverato lo scorso novembre al Covid residence di Ponticelli, una struttura dell'Asl di Napoli per le persone contagiate con sintomi non gravi.

Oggi, invece, è giunta improvvisa la notizia del suo ricovero: «L’ho vista brutta, sono in piedi per miracolo» ha spiegato l'89enne, chiarendo che non è più in «in gravi condizioni», «è stata però un’esperienza drammatica», ha concluso Fede.