I messaggi d'affetto dei leader mondiali per Filippo

LONDRA - Diversi capi di Stato e leader politici e religiosi di tutto il mondo hanno manifestato alla regina Elisabetta II il loro cordoglio per la morte del duca di Edimburgo.

In primis dal Regno Unito, dove in queste ore i tributi del mondo politico si moltiplicano da personalità di ogni orientamento. Da Boris Johnson, al leader dell'opposizione laburista Keir Starmer, alla leader secessionista scozzese dell'Snp Nicola Sturgeon, tutti hanno voluto dedicare messaggi d'affetto al compianto Duca di Edimburgo.

Johnson ha ricordato Filippo «come una figura pubblica molto amata e altamente rispettata». «Ricorderemo il duca di Edimburgo per il suo contributo alla nazione e per il suo solido supporto alla regina», ha detto il premier britannico Boris Johnson parlando fuori da Downing Street. «Come nazione e come regno ringraziamo la straordinaria figura e il lavoro» del principe Filippo, ha detto ancora il premier definendolo «un amorevole marito, un padre e un nonno affettuoso».

Il Cordoglio dei reali europei

Il re Filippo del Belgio ha portato le condoglianze della famiglia reale belga in un messaggio privato ad Elisabetta, esprimendo il desiderio di parlare di persona con la regina britannica appena sarà possibile.

Re Carl Gustaf di Svezia ha fatto sapere di essere, insieme con la regina Silvia, «profondamente rattristati nell'apprendere della scomparsa della sua altezza reale il duca di Edimburgo».

Il principe Filippo, ha continuato il sovrano svedese, «è stato un grande amico per anni della nostra famiglia, un rapporto che ha avuto per noi un valore profondo, il modo in cui ha servito il suo Paese rimarrà un'ispirazione per tutti noi».

«Un esempio di servizio cristiano»

Il ruolo del principe consorte Filippo anche come "Cristiano" viene ricordato oggi nel giorno della morte del duca di Edimburgo dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, massimo dignitario ecclesiastico della confessione anglicana, la Chiesa nazionale di cui la regina Elisabetta è nominalmente capo.

Welby, in un messaggio, rende «grazie a Dio per la sua straordinaria vita dedicata al servizio» della nazione e aggiunge: «Ponendo costantemente gli interessi degli altri sopra i propri», il principe Filippo «ha dato un eccezionale esempio di servizio Cristiano».

Messaggi di cordoglio e di tributo sono stati indirizzati anche dai leader di altre confessioni religiose rappresentate nel Regno Unito di oggi: incluso dal mondo delle comunità ebraiche e da quelle musulmane britanniche.