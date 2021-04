2'000 persone a un festival... ma era un pesce d'aprile

BRUXELLES - Circa 2'000 persone si sono recate ieri nel parco Bois de la Cambre di Bruxelles per assistere a un festival... che però non c'era.

Infatti, come comunicano i media locali, si è trattato di un pesce d'aprile premeditato già da tempo: l'annuncio (finto) di un concerto con una sfilza di Dj famosi era stato annunciato già a marzo su Facebook.

Visto l'enorme assembramento illegale in sfida alle misure anti-coronavirus del Belgio, la polizia si è recata in loco per disperdere la folla. Per allontanare i partecipanti, gli agenti hanno dovuto ricorrere a gas lacrimogeni e cannoni ad acqua, in quanto sono stati accolti da grida, insulti e dal lancio di oggetti al loro arrivo.

A quanto riferisce l'agenzia di stampa Reuters, il bilancio della giornata decisamente movimentata è stato di quattro arresti e di oltre 34 feriti (26 dei quali poliziotti).

In ogni caso, almeno per alcuni dei partecipanti era chiaro che il festival fosse una bufala: il comune di Bruxelles aveva già detto in anticipo di non aver autorizzato nessun raduno e annunciato che avrebbe mandato la polizia sul posto per evitare assembramenti. Ciò non ha frenato i partecipanti, molti dei quali ha dichiarato che la loro presenza rappresentava un'azione di protesta contro le restrizioni imposte dal governo.

Un'indagine è stata aperta per scoprire chi c'è dietro l'organizzazione del finto festival sui social media.

Imago