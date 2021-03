AstraZeneca consegna i nuovi dati: «Funziona al 76%»

NEW YORK - AstraZeneca ha fornito i dati aggiornati al Data and Safety Monitoring Board statunitense. Lunedì le autorità avevano espresso dubbi sul fatto che i risultati includessero informazioni obsolete.

Il dato aggiornato, diffuso poche ore fa, mostra un'efficacia del 76% nelle persone sintomatiche (dato che sale all'85% in pazienti sintomatici con più di 65 anni), e del 100% nella prevenzione dei casi gravi. Il dato è leggermente inferiore all'analisi precedente, che mostrava un'efficacia del 79%.

«L'analisi primaria è coerente con la nostra analisi provvisoria rilasciata in precedenza e conferma che il nostro vaccino COVID-19 è altamente efficace negli adulti, compresi quelli di età pari o superiore a 65 anni. Non vediamo l'ora di presentare la nostra richiesta di autorizzazione all'uso di emergenza negli Stati Uniti e di prepararci per il lancio di milioni di dosi in tutta l'America» ha dichiarato Mene Pangalos, Vicepresidente esecutivo, Ricerca e sviluppo BioPharmaceuticals.

Nelle prossime settimane l'analisi di AstraZeneca verrà pubblicata per essere sottoposta a peer review.