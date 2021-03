Putin è stato vaccinato, ma non si sa con quale vaccino

MOSCA - Ponendo fine a mesi di speculazioni sul fatto se fosse già stato immunizzato o meno, il presidente russo Vladimir Putin è stato vaccinato contro il Covid-19.

A differenza di altri capi di Stato e di governo, il 68enne non si è fatto inoculare il preparato davanti alle telecamere. L'idea «non gli piace», ha precisato il suo portavoce, Dmitry Peskov. La vaccinazione del leader del Cremlino ha però comunque una valenza simbolica.

Come ricorda Russia Today, nei giorni scorsi Mosca si è infatti rifiutata di far sapere con che preparato sarebbe stato vaccinato il presidente, facendo notare che in Russia vengono prodotti tre sieri: «Evitiamo deliberatamente di dire quale specifico vaccino verrà somministrato al presidente per sottolineare che tutti e tre i preparati russi sono perfettamente affidabili ed efficaci», aveva indicato giovedì scorso Peskov.

Oltre al più famoso Sputnik V, nel Paese si producono il CoviVac del Centro Chumakov e l'EpiVacCorona del Siberia's Vector Center.