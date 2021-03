Moderna, è il turno dei più piccoli

CAMBRIDGE - Ha preso ufficialmente il via, con le primissime inoculazioni di vaccino, la fase 2/3 dei test sul preparato anti-Covid di Moderna su bambini e ragazzi. Lo annuncia la stessa azienda in un comunicato.

Lo studio - che sarà condotto in collaborazione con il National Institutes of Health (NIN) e il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti - intende arruolare 6'750 partecipanti, di età compresa tra i 6 mesi e i 12 anni, negli States e in Canada.

Diversi dosaggi per fascia d'età

Nella sua prima parte, la sperimentazione prevede differenti fasce di dosaggio a seconda dell'età dei partecipanti: due per i bambini tra i 2 e i 12 anni (50 e 100 microgrammi) e tre per quelli tra 6 mesi e 2 anni (25, 50 e 100 microgrammi). I soggetti riceveranno due dosi del preparato a 28 giorni di distanza e saranno poi seguiti per un periodo di dodici mesi.

«Siamo molto incoraggiati dai risultati ottenuti nella terza fase di test del nostro vaccino mRNA-1273 sugli adulti» e «questo studio in ambito pediatrico ci aiuterà a stabilire la sicurezza e l'immunogenicità» del preparato nei più giovani, ha detto il Ceo di Moderna, Stéphane Bancel.