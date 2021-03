Lombardia, intoppi e caos per prenotare il vaccino

MILANO - Partita con il botto nelle primissime settimane del 2021, la campagna vaccinale in Italia sta riscontrando alcuni intoppi, sia sul fronte esterno che su quello interno.

Dopo la "querelle" internazionale con l'Australia, a seguito del blocco imposto a una fornitura di 250'000 vaccini di AstraZeneca diretti verso Canberra, l'ultima frenata riguarda la distribuzione "casalinga" dei preparati, in particolare in Lombardia. E questa volta non si tratta di disponibilità dei preparati.

Il portale regionale Aria riservato per le adesioni alle vaccinazioni contro il Covid-19, come riportato dal Corriere della Sera, sta provocando proprio in queste ore grossi problemi a chiunque intenda fissare un appuntamento per vaccinarsi. Non a caso, la Regione ha già deciso di sostituirlo con uno strumento che sarà messo a disposizione dalle Poste Italiane.

Appuntamenti fissati e poi cancellati

Il problema sono i tempi. Per avere accesso alla nuova piattaforma occorreranno circa tre settimane. E questi ventuno giorni, considerati i disguidi, si annunciano particolarmente lunghi. Si parla di inviti spediti tramite sms a cittadini over-80 per vaccinarsi, seguiti pochi istanti dopo da cancellazioni dovute a «problemi tecnici». Un «messaggio con informazioni non corrette» al quale «seguirà nel più breve tempo possibile un nuovo messaggio di invito».

Un bug e qualche "furbetto"

Lo stesso è accaduto ad alcuni insegnanti. Ma non solo, nei giorni scorsi è emersa una falla del sistema che permette - in due dei canali disponibili, quelli di medici e farmacie - a chiunque di registrarsi per il vaccino. Anche se non rientra nelle categorie che hanno la precedenza in questa fase della campagna vaccinale.

Le prenotazioni dei "furbetti", pronti a sfruttare il bug in questione, non sono in ogni caso destinate al lieto fine. Una circolare diramata dalla Regione stabilisce infatti che i farmacisti potranno raccogliere solo le iscrizioni da parte degli over-80.