Da mezzanotte la Lombardia sarà "arancione scuro"

MILANO - A partire dalla mezzanotte, quindi fra poche ore, tutta la Lombardia passerà in zona "arancione rafforzato".

L'ordinanza che lo stabilisce è stata firmata poco fa dal Presidente della Regione Attilio Fontana, e sarà valida fino al 14 marzo.

Ciò implica che da domani le scuole lombarde resteranno chiuse, con gli studenti che dovranno riprendere con la didattica a distanza. L'unica eccezione riguarda gli asili nido.

Oltre a ciò, sarà vietato recarsi nelle seconde case, sarà l'imitato l'accesso nelle attività commerciali - un solo componente per famiglia - e varrà il divieto di utilizzare le aree giochi all'interno dei parchi.

Come riporta il Corriere della Sera, citando Palazzo Lombardia, la decisione è stata presa «sulla base dell’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, delle peculiarità del contesto sociale ed economico e considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con un’incidenza in crescita in tutti i territori della Lombardia, anche in relazione alle classi di età più giovani».

La decisione, comunque, pareva già nell'aria. Ieri, il consulente per il Piano Vaccinale lombardo Guido Bertolaso ha ad esempio dichiarato che si aspetta una Lombardia (e un'Italia intera) presto rossa, visto il boom di contagi.

Stando all'ultimo bollettino, a causa del Covid-19 ci sono al momento negli ospedali lombardi 4'545 ricoverati e 532 pazienti in terapia intensiva.