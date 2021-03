Il prototipo di SpaceX è riuscito ad atterrare, ma poi è esploso

BOCA CHICA - L'azienda di Elon Musk SpaceX è riuscita a far riatterrare in verticale il prototipo di astronave chiamato SN10 dopo aver effettuato un volo di prova ad alta quota.

È un grande passo in avanti per l'azienda, in quanto l'SN10 è riuscito a stabilizzarsi, rallentare e posarsi sul suolo in verticale con le sue "gambe" in estensione. Purtroppo, però, si è sviluppato un incendio alla base dell'astronave, e pochi minuti dopo il prototipo è esploso.

Ciò non toglie le magnifiche manovre in volo svolte dal prototipo per realizzare l'atterraggio. «La Starship (SN10) ha completato con successo il terzo test di volo ad alta quota di SpaceX» ha scritto l'azienda sul proprio sito.

«Tutto sommato», si legge nella nota dell'azienda, «è una grande giornata per i team di Starship».

Questi voli di prova, lo ricordiamo, sono volti a migliorare lo sviluppo di un sistema di trasporto completamente riutilizzabile progettato per poter trasportare sia membri di equipaggio che merci su voli interplanetari.

Il tutto è avvenuto a Boca Chica, in Texas, dove la SpaceX realizza i propri prototipi ed esegue i test. Al momento, ci sono già molti altri prototipi in fase di assemblaggio a Boca Chica, di cui l'ultimo è l'SN19.

