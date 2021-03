Macron ai giovani stanchi del corpifuoco: «Resistete ancora 4-6 settimane»

STAINS - Magari non è l'ordine di tempo che si aspettava, ma quantomeno è una prospettiva. Un giovane che ha approfittato di un incontro con Emmanuel Macron per chiedere al presidente della Repubblica francese se potesse almeno posticipare un po' il coprifuoco si è sentito rispondere di «resistere ancora 4-6 settimane».

Come riporta l'AFP, lo scambio di battute è avvenuto nel corso di una visita dell'inquilino dell'Eliseo in una scuola professionale di Stains, a nord di Parigi. Al cospetto del presidente, l'allievo gli ha domandato se fosse possibile ritardare «fino alle 19 il coprifuoco, perché è dura». Macron l'ha però esortato a «resistere ancora qualche settimana»: «Da quattro a sei», ha precisato.

Come strumento di contenimento della pandemia di Covid-19, in Francia è vietato muoversi nello spazio pubblico dalle 18 alle 6 se non per motivi di lavoro, salute (e solo in caso di trattamenti non differibili), assistenza a persone vulnerabili e poco altro. Durante la serata e la notte è consentito inoltre uscire di casa per i bisogni naturali degli animali domestici restando in un raggio di 1 km dalla propria abitazione. Ogni spostamento va in ogni caso attestato per mezzo di un dichiarazione scritta.