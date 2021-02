Per uscire su cauzione, Maxwell pronta a rinunciare ai suoi passaporti

NEW YORK - Dopo che il giudice le ha negato la possibilità di uscire, anche dietro a una cauzione milionaria, Ghislaine Maxwell ha presentato una nuova offerta alla Procura di New York: rinuncerà ai suoi passaporti francese e britannico in cambio della libertà in attesa del processo.

Maxwell, socialite e braccio destro di Jeffrey Epstein, si trova in carcere dallo scorso luglio in una struttura di massima sicurezza a New York. Una detenzione che le avrebbe causato diversi problemi di salute.

Nei suoi confronti le accuse sono diverse: di aver adescato e reclutato le minorenni delle quali Epstein abusava così come di aver mentito per lui - sotto giuramento - durante il processo del 2016. Maxwell rischia anche 35 anni di carcere.

Ritenuta ad alto rischio di fuga, la possibilità di una cauzione le era stata negata per due volte.