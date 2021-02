Contro i germi, contro il Covid: l'invenzione di Seth Kessler

NEW YORK - In tempo di pandemia, la questione igiene diventa essenziale nei luoghi pubblici come l’affollata metropolitana di New York.

È in questo contesto che nasce “Touch No More”, un utile attrezzo che permette ai viaggiatori transiti più sicuri evitando loro di toccare con le mani superfici come porte, maniglie, pulsanti. Ad idearlo è stato Seth Kessler, newyorkese di adozione, ma originario dell’Ohio, dove la sua famiglia ha una fabbrica di plastica.

Lo spunto è arrivato all’inizio della pandemia, a seguito di un piccolo incidente avuto dal padre che si era ferito il dito usando un portachiavi anti-germi. «È nata così l’idea di un attrezzo anti-germi con la presa a mano intera» ci spiega Kessler quando lo sentiamo. «Lo abbiamo chiamato Touch No More. È uno strumento anti-germi ergonomico, sicuro, robusto, che permette di non toccare le superfici direttamente con le mani. Si può usare per aprire porte di tutte le dimensioni, aggrapparsi in modo sicuro alle maniglie della metropolitana, del treno o dell’autobus; ma anche per premere i pulsanti di ascensori, tastiere, bancomat. Può essere adoperato anche per trasportare più comodamente le borse della spesa».

Disponibile in sei colori sul sito www.touchnomoretool.com, l’invenzione – rigorosamente made in Usa – costa 14,99 dollari. Lo scorso settembre Seth e sua moglie Rachel (attrice teatrale a Broadway) hanno iniziato ad utilizzare il primo prototipo in metro.

«La gente ci chiedeva: ‘dove lo avete comprato? È un’idea fantastica’», ci spiega. «Dopo aver ricevuto tanti feedback positivi, abbiamo avviato la produzione, sviluppato sito e marketing». Il tutto grazie al supporto dell’azienda di famiglia.

«Siamo operativi dal 28 gennaio 2021». Ma il boom delle vendite è arrivato dopo un fortunato tweet letto da un giornalista dell’emittente locale newyorkese Spectrum News NY1. «La tv ha mandato in onda la nostra storia e siamo stati inondati dalle richieste».

Seth Kessler è convinto che la sua invenzione potrà essere valida ed utile anche dopo la pandemia. «Questa crisi globale ha accresciuto la consapevolezza di tutti sulla diffusione dei germi. L’obiettivo è far sentire protetti e al sicuro i pendolari di tutto il mondo durante i loro viaggi».

L’imprenditore è certo di varcare presto i confini americani grazie all’interesse di un distributore a Pavia, in Italia.