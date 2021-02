Il principe ricoverato, ma «è di buon umore»

LONDRA - È entrato in ospedale con le sue gambe, in un'ala privata del King Edward VII Hospital di Londra, dopo essersi sentito poco bene ieri sera nel castello di Windsor dove vive da mesi in isolamento cautelare assieme alla regina Elisabetta in tempi di pandemia, e ora è vigile e «di buon umore». Lo assicurano fonti di Buckingham Palace negli ultimi aggiornamenti pomeridiani sulla salute del principe consorte Filippo, 99 anni, ribadendo che il ricovero ospedaliero «precauzionale» annunciato nelle ore precedenti dovrebbe limitarsi a «pochi giorni di riposo».

Le fonti puntualizzano anche che il malessere dell'anziano principe - la cui natura non è stata precisata - non ha nulla a che fare con il Covid (contro il quale Filippo ed Elisabetta hanno ricevuto entrambi la prima dose del vaccino il mese scorso), come del resto era stato lasciato intendere chiaramente già nel comunicato ufficiale diffuso dalla corte britannica.

Auguri per una pronta ripresa sono intanto arrivati al duca di Edimburgo da numerose personalità e da politici di ogni colore del Regno, a cominciare dal primo ministro Tory, Boris Johnson. Mentre, come ulteriore nota rassicurante, il palazzo fa sapere che la regina - 95 anni ad aprile - è rimasta al castello di Windsor, impegnata oggi nei suoi contatti istituzionali e "di lavoro" (telefonici) secondo l'agenda ordinaria.