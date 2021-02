Regioni "chiuse", prolungato il divieto di spostamento

ROMA - Com'era nell'aria ieri, il governo italiano ha ufficializzato la proroga del divieto di spostamento tra regioni, in vigore sin dal periodo natalizio.

La misura, che sarebbe scaduta lunedì prossimo, è stata prolungata di altri dieci giorni, fino al prossimo 25 febbraio. Oggi, l'ultimo Consiglio dei ministri ha varato l'ultimo Dpcm che traghetterà la gestione dell'emergenza verso l'esecutivo che sarà formato dal "premier" incaricato, Mario Draghi (che salirà al Quirinale con la lista dei ministri proprio questa sera, alle 19).

Il divieto vale, senza distinzioni, per tutte le regioni, indipendentemente dalla loro situazione epidemiologica e, quindi, dal loro "colore" (giallo, arancione o rosso). A valere, come in passato, sono invece le deroghe previste per tutti gli spostamenti motivati da comprovate necessità quali lavoro, salute e urgenze.