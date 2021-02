Vienna fuori dal confinamento: test ai frontalieri e DAD per gli scolari non testati

VIENNA - L'Austria esce dal confinamento, ma inasprisce alcune misure anti-Covid.

Per quanto riguarda la riapertura delle scuole, il governo Kurz prevede test permanenti, che per gli insegnanti saranno settimanali, se non addirittura bisettimanali. Per questo motivo sono stati acquistati 20 milioni di tamponi rapidi. Per i bambini cui genitori non acconsento al test scatta la didattica a distanza (DAD). Il provvedimento è giudicato ammissibile dai costituzionalisti, ha spiegato il ministro all'istruzione, Heinz Fassmann.

D'ora in poi l'obbligo di un tampone negativo per entrare in Austria varrà inoltre anche per i lavoratori frontalieri. Il test avrà una validità di una settimana. Per i pendolari che si muovono a cavallo del confine non scatterà invece la quarantena di dieci giorni che vale per tutti gli altri viaggiatori. Quest'ultima non potrà del resto più essere ridotta a cinque giorni con test negativo. Per tutti vige l'obbligo di registrazione online.

La multa per chi non indossa la mascherina viene innalzata a 90 euro. Finora era compresa tra i 25 e i 50 euro.