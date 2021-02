Corteo di carnevale illegale nel distretto-focolaio: sette denunce

GRABFELD - Il carnevale è sempre più vicino e non mancano gli irriducibili che scalpitano di fronte al divieto di cortei e feste in vigore un po' in tutta Europa a causa della pandemia. In Germania, tale insofferenza è sfociata in un carnevale illegale che ha visto quasi un centinaio di partecipanti sfilare illegalmente attraverso un villaggio che si trova nel distretto con la più alta incidenza di nuovi casi di coronavirus a livello nazionale.

Come riporta il Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), a partecipare alla sfilata per la Candelora che domenica ha attraversato le strade di Jüchsen, in Turingia, sono state circa 90 persone: chi con costumi di carnevale, chi con abiti di tutti i giorni, chi a cavallo e chi a bordo di estemporanei carri carnascialeschi. Chi con la mascherina (pochi) e chi no.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la sfilata è stata dispersa dalla polizia, presente in forze, che ha denunciato sette persone. Secondo due testimoni sentiti da MDR, invece, gli agenti - presenti sul posto già da ore - sarebbero intervenuti solo a fine corteo, per costringere i più restii a tornare a casa.

Quest'ultima versione sembra confermata dalla sindaca del rione, Beate Heßler, che denuncia l'intervento di polizia come sproporzionato. Se gli agenti avessero aspettato altri tre minuti, ha affermato, gli ultimi irriducibili se ne sarebbero andati senza bisogno di usare la forza. In alcune immagini che circolano sui social si vedono in particolare dei poliziotti che costringono a terra una persona.

Dura la condanna del corteo illegale da parte della consigliera distrettuale di Schmalkalden-Meiningen Peggy Greier: «Non accetteremo tutto ciò. Negli ospedali i medici e gli infermieri lottano per la vita di innumerevoli persone, a casa in molti si preoccupano per la loro esistenza economica e qui si festeggia un allegro carnevale», ha scritto la politica in una presa di posizione. «Mancano evidentemente senso della realtà e riguardo per gli altri», ha concluso.

Con 326 nuove infezioni da SARS-CoV-2 ogni 100'000 abitanti in una settimana, il distretto di Schmalkalden-Meiningen registra al momento l'incidenza più alta a livello nazionale.