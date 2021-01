La Gran Bretagna in apprensione per Sir Tom Moore

LONDRA - C'è apprensione in Gran Bretagna per sir Tom Moore, veterano di guerra centenario, che è stato ricoverato in ospedale per complicazioni legate al Covid-19.

Sir Moore, che aveva commosso il Paese contribuendo a raccogliere oltre 30 milioni di sterline come testimonial della lotta alla pandemia, è stato portato in ospedale a Bedford per problemi respiratori, dopo diverse settimane di positività al coronavirus.

Lo ha riferito la figlia, specificando che comunque non si trova in terapia intensiva. Sir Moore a luglio era stato nominato cavaliere dalla Regina.