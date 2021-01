Shanghai ammette gli animali domestici in quarantena

SHANGHAI - Un recente provvedimento che consente alle persone di portare con sé anche gli animali domestici nei luoghi stabiliti per la quarantena da Covid-19 a Shanghai, in Cina orientale, è stata accolta favorevolmente dagli internauti.

Dopo la segnalazione di 3 casi positivi d'infezione trasmessa a livello locale avvenuta giovedì 21 gennaio nella metropoli cinese, una vecchia area residenziale del distretto di Huangpu è stata classificata come zona a medio rischio epidemico e i residenti sono stati trasferiti in una serie di hotel designati per trascorrere 14 giorni in quarantena.

Su Internet è diventato virale un video che mostra un residente con in braccio un cane e un bagaglio mentre sale su un autobus diretto in un hotel designato per la quarantena. Il provvedimento delle autorità ha raccolto diversi elogi tra gli internauti.

"Quando si tratta di cani o gatti, i proprietari di animali domestici si preoccupano molto", ha scritto un utente online. "È bene che siano isolati insieme".