Dopo due mesi il coronavirus torna a circolare in Nuova Zelanda

WELLINGTON - Per la prima volta dal 18 novembre a questa parte in Nuova Zelanda si registra un nuovo caso di positività al SARS-CoV-2 all'interno della comunità nazionale. Nonostante due precedenti test risultati negativi, una donna è risultata positiva dopo aver lasciato la struttura per la quarantena obbligatoria in cui aveva trascorso 14 giorni in seguito al suo rientro nel Paese. Lo riporta il Guardian.

La 56enne neozelandese era tornata ad Auckland il 30 dicembre scorso, dopo aver viaggiato in Spagna e nei Paesi Bassi per quattro mesi. Era uscita dall'isolamento imposto dalle autorità il 13 gennaio, in seguito a due tamponi negativi, ma nell'ultima settimana ha cominciato a manifestare lievi sintomi di Covid-19.

Dalla sua uscita dalla quarantena, lei e il marito sono stati in circa 30 posti diversi nel Northland, tra i quali popolari luoghi turistici, negozi ed Airbnb. Al momento i due si trovano in isolamento in casa nel sud di Whangarei. Il marito attende ancora il risultato del tampone.

Come riferisce il ministero della Sanità neozelandese, quattro contatti stretti della coppia sono già stati posti in quarantena. Il fatto che la 56enne usasse l'app nazionale di tracciamento dei contatti Covid Tracer ha permesso d'identificare rapidamente i posti e gli esercizi in cui lei e il coniuge sono stati.