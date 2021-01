I negazionisti spagnoli in piazza: «Il virus non esiste»

MADRID - In migliaia sono scesi in piazza nel centro di Madrid ieri per manifestare contro le limitazioni messe in campo dal governo per arginare il coronavirus.

In molti, senza mascherina nonostante l'obbligo di indossarla anche all'aperto, hanno gridato all'inganno sostenendo che «il virus non esiste», alla fine di una settimana che ha visto una media di oltre 400 vittime al giorno.

«Le persone devono avere meno paura e rendersi conto che è solo una brutta influenza, che devi aspettare che passi e basta», ha detto all'Afp Milagros Solana, una pensionata di 71 anni. «La mortalità è inferiore rispetto agli altri anni», ha aggiunto, minimizzando il conteggio ufficiale di oltre 55.000 morti e 2,5 milioni di casi confermati di Covid-19 in Spagna dall'inizio della pandemia.

Accanto a lei, un'amica ha mostrato foto sul suo telefono sostenendo che «gli ospedali sono vuoti», in un paese in cui più di un terzo dei letti di terapia intensiva sono occupati da pazienti affetti da coronavirus e dove diversi centri hanno dovuto evacuare altri pazienti per fare spazio a quelli con il virus.

