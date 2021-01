In crociera nel 2021 ma solo se si è vaccinati

LONDRA - Crociere 2021 con obbligo di vaccino anti-Covid-19. È la decisione annunciata da Saga, tour operator britannico nel settore grandi navi e prima azienda turistica del Regno Unito a compiere un passo del genere sullo sfondo della nuova impennata di contagi e decessi causati sull'isola nelle ultime settimane da una variante più aggressiva del coronavirus.

Secondo le regole in vigore per i prossimi mesi, i passeggeri che si vorranno prenotare saranno tenuti a certificare di essere stati "pienamente vaccinati" prima della partenza. Una scelta che il tour operator fa sapere d'aver fatto dopo aver consultato 2'000 clienti abituali e riscontrato «una larga maggioranza» di pareri favorevoli.

L'utenza dei croceristi ha d'altronde una forte componente di persone anziane, che possono confidare negli obiettivi della campagna vaccinale del governo britannico e nell'impegno a garantire a tutti gli "over 70" del Paese almeno una prima dose già entro il 15 febbraio.

Intanto Saga assicura d'aver registrato nelle prime ore dopo l'annuncio un incremento subitaneo di prenotazioni. Precisa inoltre che, vaccini a parte, alla ripresa delle crociere - a lockdown concluso - verranno introdotti anche test pre-partenza, misure per la riduzione del numero di passeggeri, norme più rigorose di sanificazione e igiene sulle navi, rafforzamento della presenza a bordo di strutture e personale medico.

Le crociere sono state pesantemente colpite dall'emergenza del Covid-19. Finora i maggiori rivali britannici di Saga in questo ambito, P&O e Cunard, non hanno adottato la stessa linea sulle vaccinazioni obbligatorie in attesa d'una ripresa delle partenze rinviata per ora almeno fino ad aprile. Ma un portavoce di P&O si è detto convinto che i progressi sui vaccini possano dare in effetti «una spinta importante» alla ripartenza del settore.