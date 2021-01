«Torno in Russia, venite a prendermi»

BERLINO - L'oppositore russo Aleksey Navalny ha annunciato che intende tornare a Mosca domenica.

«Il 17 gennaio torno a casa con il volo della compagnia Pobeda, venite a prendermi», ha scritto Navalny, al momento in Germania, dove è stato curato dopo un avvelenamento con una neurotossina.

Proprio ieri, l'oppositore russo ha annunciato che le autorità penitenziarie di Mosca chiedono la sua carcerazione, accusandolo di aver violato i termini della sospensione condizionale della pena concessagli per una controversa condanna di più di sei anni fa.

Navalny, lo ricordiamo, è ancora in convalescenza dopo il presunto avvelenamento che ha fatto a lungo temere per la sua vita e per il quale il Cremlino resta il principale indiziato. Eppure questo non ha impedito al servizio penitenziario di lanciargli un grottesco ultimatum che si potrebbe più o meno sintetizzare così: «O torni a Mosca entro domattina o rischi di finire dietro le sbarre».

«Putin è così infuriato per il fatto che sono sopravvissuto all'avvelenamento che ha ordinato al servizio penitenziario federale di andare in tribunale e chiedere di trasformare la mia condanna con la condizionale in una condanna reale» ha commentato in seguito Navalny su Twitter.

Navalny adesso rischia effettivamente di finire in carcere tornando in patria. I suoi guai con la giustizia non si limitano infatti al caso Yves-Rocher di sei anni fa. Appena un paio di settimane fa l'oppositore è stato accusato dagli investigatori russi di aver speso per fini personali circa 3,9 milioni di euro raccolti dalle sue organizzazioni non-profit, compresa la Fondazione Anticorruzione. Si tratta dell'ennesima tegola giudiziaria per Navalny, che entra ed esce dal carcere per le sue proteste antigovernative. Ma stavolta il rischio è elevato: una condanna potrebbe costringere il dissidente a trascorrere fino a dieci anni dietro le sbarre.