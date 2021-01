Moderna, le prime consegne europee sono in viaggio

BASILEA / BRUXELLES - Sono iniziate oggi le consegne in Europa (negli Stati membri dell'Unione, in Norvegia e in Islanda) del vaccino anti-Covid di Moderna.

Lo rende noto in un comunicato l'azienda americana, spiegando che le spedizioni saranno gestite da un unico hub che invierà le dosi a una singola località per ogni Paese, a cui spetterà poi la distribuzione su scala nazionale.

«Questo è un giorno importante, per l'Europa e i suoi cittadini, per quanto riguarda la lotta contro il Covid-19», ha detto il CEO di Moderna, Stéphane Bancel, citato nella nota. Lo scorso 18 dicembre, la Commissione europea ha esercitato l'opzione per 80 milioni di dosi del vaccino, portando così il totale acquistato per il 2021 a 160 milioni di dosi.

La produzione del principio attivo del vaccino di Moderna in Europa - autorizzato dall'Agenzia europea del farmaco lo scorso 6 gennaio - è affidata a Lonza. Gli altri partner sono Rovi, in Spagna, e Recipharm in Francia.