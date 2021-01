Irruzione al Congresso, donna colpita da un proiettile

WASHIGNTON - Con un'azione senza precedenti, i fan del presidente in carica degli Usa Donald Trump hanno fatto irruzione dentro Capitol Hill per protestare contro la certificazione della vittoria alle elezioni presidenziali di Joe Biden.

La polizia, che ha chiesto rinforzi, non è stata in grado di fermarli, nonostante da giorni si temesse una escalation della protesta.

All'interno di Capitol Hill dopo l'irruzione dei fan di Trump ci sono stati confronti violenti, e uno con armi alla mano all'ingresso della Camera, ha riferito Cnn.

Alcuni media statunitensi, fra cui Fox, citando fonti mediche, di cui è stato chiesto l'intervento, affermano che una persona è stata colpita da colpi di armi da fuoco dentro il Congresso. Cnn citando due fonti, indica che una donna è in gravi condizioni dopo essere stata colpita da un colpo d'arma da fuoco al petto.

La polizia ha estratto le armi dentro Capitol Hill per proteggere i parlamentari, hanno dal canto loro riferito le forze dell'ordine.

Sul posto sono poi rapidamente intervenute le unità speciali, gli Swat Team, della polizia federale Fbi. Inoltre la Guardia Nazionale della Virginia, lo Stato che confina con Washington, è stata inviata nella capitale. Secondo un comunicato della Casa Bianca, è Trump ad aver ordinato il dispiegamento della Guardia Nazionale.

Nella storica rotonda del Campidoglio è stato fatto uso di gas lacrimogeni. Per questo ai parlamentari è stato ordinato di indossare la maschera antigas e di restare distesi a terra, come hanno riferito due di loro su Twitter.

Il Congresso è stato posto in lockdown. Camera e Senato statunitensi hanno interrotto il processo di certificazione. Il vicepresidente Mike Pence è stato scortato fuori dall'edificio del parlamento.

Pence poco prima dell'avvio dei lavori in Congresso ha detto di non avere l'autorità per capovolgere il risultato elettorale come chiesto da Trump.

La protesta era stata incoraggiata dallo stesso presidente uscente durante il suo comizio all'Ellipse, il parco a sud della Casa Bianca.

Intanto, a seguito delle proteste dei fan di Trump, la sindaca di Washington Muriel Bowser ha proclamato il coprifuoco a partire dalle 18.00 (la mezzanotte in Svizzera).

Per calmare i suoi fan Trump ha twittato: «Per favore, supportate la nostra polizia e le nostre forze dell'ordine. Sono davvero dalla parte del nostro Paese. State tranquilli».

E in un altro cinguettio ha scritto: «Chiedo a tutti coloro al Capitol di restare pacifici. Nessuna violenza! Ricordate che siamo il partito dell'ordine e della legalità».

«La violenza e la distruzione al Capitol deve fermarsi e fermarsi subito. Tutti devono rispettare le forze dell'ordine e lasciare immediatamente l'edificio», ha twittato Mike Pence, evacuato dal Congresso.

Dello stesso tenore un tweet di Ivanka Trump, la figlia-consigliera del presidente: «Patrioti americani, ogni violazione o mancanza rispetto delle nostre forze dell'ordine è inaccettabile. La violenza deve cessare immediatamente».

La vicepresidente eletta Kamala Harris è all'interno del Congresso. Il suo staff riferisce che è al sicuro.

Anche il palazzo del Congresso della Georgia è sotto assedio. Secondo quanto riferito dai media americani, un gruppo di sostenitori pro Trump si è radunato nei pressi dell'edificio, costringendo l'evacuazione del segretario di stato Brad Raffensberger e del suo staff.

In un tweet il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, esprime costernazione: «Scene scioccanti a Washington DC. Il risultato di queste elezioni democratiche deve essere rispettato».

«Immagini che non avremmo mai voluto vedere», ha commentato sbigottito dal canto suo il commissario europeo Paolo Gentiloni.

keystone