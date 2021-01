La Catalogna si blinda: vietati gli spostamenti tra comuni

BARCELLONA - Il governo catalano ha approvato oggi delle nuove misure restrittive per tentare di contenere l'avanzata del coronavirus, in quella che sembra essere una vera e propria "terza ondata".

Tra queste, la Generalitat ha annunciato il blocco totale della mobilità tra i comuni così come la chiusura forzata dei centri commerciali e di tutti i negozi non essenziali. Lo riporta il quotidiano spagnolo El País.

Le misure entreranno in vigore da giovedì 7 gennaio e dureranno almeno 10 giorni, ha informato il Governo.

I contagi da Covid-19 stanno nuovamente aumentando repentinamente in Catalogna, con gli indicatori principali che peggiorano giorno per giorno. I dati forniti dal Dipartimento della Salute mostrano che l'Rt è aumentato da 1,11 punti ieri a 1,27 oggi. In particolare, preoccupa la pressione sugli ospedali: ci sono 2'084 persone ricoverate negli ospedali catalani, di cui 392 in cure intense.

Fino ad oggi, in Catalogna hanno ricevuto la prima dose del vaccino 8'293 persone.