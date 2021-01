Kim a cittadini: «Grazie per il sostegno in tempi duri»

PYONGYANG - Kim Jong-un ha ringraziato i nordcoreani per aver sostenuto la sua leadership in «tempi difficili», in una rara lettera di Capodanno scritta a mano e diffusa oggi prima di un cruciale congresso del partito al governo che fisserà gli obiettivi economici della Corea del Nord.

Il messaggio è arrivato dopo uno spettacolo di fuochi d'artificio, canti e balli organizzato in piazza Kim Il-sung nella capitale Pyongyang per inaugurare il nuovo anno nonostante la pandemia di Covid-19, che la Corea del Nord sostiene ancora debba raggiungere il Paese.

Kim era solito pronunciare un discorso televisivo il 1. gennaio, ma già lo scorso anno non lo ha fatto e probabilmente non lo farà nemmeno quest'anno in vista del primo congresso della Corea del Nord in cinque anni. Evento che secondo i media statali si terrà in una data d'inizio mese.

«Auguro sinceramente a tutte le famiglie del Paese maggiore felicità, persone amate e buona salute», ha detto Kim nella lettera riportata dall'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna. «Anche nel nuovo anno lavorerò sodo per anticipare la nuova era in cui gli ideali e i desideri del nostro popolo diventeranno realtà. Ringrazio le persone per aver invariabilmente riposto fiducia in noi e aver sostenuto il nostro Partito anche nelle occasioni difficili», ha aggiunto Kim riferendosi apparentemente alle difficoltà economiche portate dalle sanzioni internazionali e dalle severe misure anti-coronavirus.

I media sudcoreani hanno affermato che è la prima volta dal 1995 che un leader nordcoreano invia una lettera di Capodanno ai cittadini del Paese, l'ultima proveniente dal padre di Kim, Kim Jong-il.