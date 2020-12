44mila dollari per pulire i tappeti della Casa Bianca

WASHINGTON - Manca meno di un mese all'insediamento di Joe Biden: la cerimonia è in programma come da tradizione il 20 gennaio, così alla Casa Bianca sono in corso frenetici preparativi per tirare a lucido la dimora presidenziale.

Tmz, sbirciano nei documenti federali, ha trovato un'insolita voce di spesa: 44mila dollari per la pulizia dei tappeti. Il sito di gossip ricorda che la Casa Bianca ha 132 stanze e precisa che non è indicato quante di queste godranno di una bella rinfrescata.