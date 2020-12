AstraZeneca, via libera a gennaio? «Difficile»

AMSTERDAM - È «improbabile» che l'Ema riesca a dare il via libera al vaccino AstraZeneca / Oxford a gennaio. Lo sostiene il vice direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco, Noel Wathion, in un'intervista al quotidiano belga Het Nieuwsblad. «Non hanno ancora fatto domanda», ha aggiunto sottolineando che «servono altri dati sulla qualità del vaccino».

Usa, picco «fuori controllo» - «Siamo di fronte a un picco dei casi diventato fuori controllo sotto diversi aspetti». Così si è espresso il virologo Anthony Fauci intervistato dalla CNN nel descrivere l'evolversi della pandemia nel suo paese. Fauci ha anche sottolineato come gli Stati Uniti siano in ritardo sulla tabella di marcia per la distribuzione dei vaccini. Fauci ha quindi spiegato come il mese di gennaio potrà essere di gran lunga peggiore del mese di dicembre: «La preoccupazione è che in aggiunta all'attuale aumento dei contagi si sovrappongano gli effetti legati alle festività di fine anno. Quando si lascia un gran numero di persone che viaggia o che cena al chiuso e all'interno di locali poco areati è allora che ci si ritrova nei guai». «Io spero che questo non avvenga - ha aggiunto il virologo - ma e' molto probabile».

Londra, nuova stretta? - Il primo ministro britannico Boris Johnson stasera presiederà la riunione del comitato d'emergenza per la lotta al Covid, il Cobra, alla vigilia della revisione delle restrizioni attualmente in vigore. Lo riferisce la Bbc. Circa 24 milioni di persone nella Grande Londra, nel sud-est e nell'est dell'Inghilterra - circa il 43% della popolazione - vivono in un regime di restrizioni di livello 4, equiparabile al lockdown, che domani potrebbe essere esteso ad altre aree. Sulle scuole, Downing Street afferma che sta ancora pianificando un'apertura scaglionata, ma che tutte le misure sono costantemente sottoposte a revisione.

Giacarta chiude i confini - L'Indonesia chiuderà le frontiere agli stranieri per contenere la diffusione del Covid-19. Lo riferisce la Cnn, citando l'agenzia statale Antara. «Chiuderemo i nostri confini dal primo gennaio al 14 a tutti i cittadini stranieri», precisa il ministro degli Esteri, Retno Marsudi.

Pfizer, rifornimenti per l'Italia - L'arrivo in Italia delle scorte di circa 470 mila dosi del vaccino Pfizer è previsto questa notte a bordo di sei aerei, che atterreranno in altrettanti diversi aeroporti del Paese, tra cui quelli di Milano e Roma. La catena della consegna del vaccino, la cui spedizione sul territorio italiano è gestita da una compagnia tedesca, prevede poi la distribuzione capillare - effettuata direttamente dalla casa farmaceutica - presso i primi 203 siti di somministrazione nelle varie regioni.