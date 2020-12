Vaccini a chi non ha la priorità: New York minaccia multe milionarie

ALBANY - Multe fino a un milione di dollari e revoca della licenza per le strutture sanitarie dello Stato di New York che violano le disposizioni per la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19. L'annuncio del governatore Andrew Cuomo fa seguito all'indagine avviata sui centri medici ParCare Community Health Network, accusati di aver vaccinato persone non appartenenti ai gruppi prioritari identificati dallo Stato.

Il caso di ParCare alimenta i timori sulla possibilità di un mercato nero per i vaccini e ha spinto Cuomo a inasprire le sanzioni per i violatori delle norme.