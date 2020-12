BRUXELLS - Dalla Germania alla Francia, dall'Italia alla Polonia, in Europa è stata ufficialmente lanciata la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Sono 12,5 milioni le dosi del vaccino sviluppato dall'americana Pfizer e dalla tedesca BioNTech inviate in tutti i 27 Paesi Ue, che complessivamente hanno negoziato contratti per oltre due miliardi di dosi di vaccino con l'obiettivo di renderlo disponibile per tutta la popolazione adulta del continente entro la fine del 2021. Oltre alla Svizzera, Gran Bretagna e Serbia - Paesi non Ue - hanno già iniziato le vaccinazioni nei giorni scorsi.

«Stiamo iniziando a voltare pagina in un anno difficile», ha annunciato su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, definendo la campagna di vaccinazione «la chiave per uscire dalla pandemia». «Oggi iniziano le campagne di vaccinazioni in Europa. Le consegne dei vaccini contro la Covid-19 sono state fatte agli Stati membri: così continueremo a salvare vite e giriamo pagina rispetto alla pandemia», ha rimarcato sui social la commissaria alla Salute, Stella Kyriakides.

Anche se oggi è la data ufficiale dell'avvio della campagna, in Germania, come in Ungheria, alcuni ospiti e il personale di una casa di riposo di Halberstadt, nella Sassonia-Anhalt, sono stati vaccinati già ieri. Il primo a riceverlo a Berlino è stato un ospite di una casa di riposo di 101 anni sotto gli occhi dell'assessore cittadino alla Salute, Dilek Kalayci.