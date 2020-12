Trump frena sugli aiuti per il Covid-19: a rischio 12 milioni di disoccupati

WASHINGTON D.C. - Il presidente statunitense eletto Joe Biden mette in guardia: ci saranno «conseguenze devastanti» se l'attuale inquilino della Casa Bianca Donald Trump non firmerà il piano da 900 miliardi di dollari di stimoli all'economia.

Non firmando il provvedimento per nuovi stimoli, Trump «abdica alle sue responsabilità», afferma Biden definendo importante la misura approvata in Congresso: «deve essere firmata e trasformata in legge, subito».

In assenza della firma, a partire da domani, circa 12 milioni di persone non riceveranno il loro assegno di disoccupazione.

In ogni caso, ribadisce Biden, i 900 miliardi di dollari di fondi sono solo un «anticipo. Il prossimo anno dovremo fare di più per rilanciare l'economia e contenere il Covid».

Trump si è apertamente opposto alla firma perché ritiene che si tratti di misure «insufficienti». Ritiene anche che troppi fondi vengano concessi alla cultura e alle attività all'estero.

«Perché i nostri politici vogliono dare alla gente solo 600 dollari al posto di 2'000? Non è colpa loro, è colpa della Cina. Date alla nostra gente i soldi!», ha twittato citando gli assegni di sostegno per i nuclei famigliari.