Trump non molla: «I democratici hanno rubato elezioni truccate»

WASHINGTON - «La frode elettorale non è una cospirazione, è un fatto»: lo ha twittato nella notte il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump. «In Florida, in un incontro oggi, tutti si chiedevano perché i Repubblicani non sono in armi per combattere i Democratici che hanno rubato elezioni presidenziali truccate», ha aggiunto Trump.

Nel frattempo gli ambasciatori degli Stati dell'Ue a Bruxelles riceveranno oggi un briefing natalizio sull'accordo commerciale post-Brexit raggiunto ieri con il Regno Unito. Il capo negoziatore dell'Ue Michel Barnier aggiornerà i diplomatici sull'accordo, raggiunto dopo mesi di negoziati sui diritti di pesca e sulle regole commerciali.

Mentre i passeggeri in arrivo con voli dal Regno Unito negli Usa dovranno essere negativi al test per il coronavirus prima della partenza. La nuova regola entrerà in vigore lunedì e richiederà un test negativo entro 72 ore dalla partenza, hanno sottolineato in un comunicato i Centers for Disease Control and Prevention.