I vicini di Trump a Palm Beach non vogliono che si trasferisca a Mar-a-Lago

MIAMI - Durante i suoi quattro anni di presidenza ci ha trascorso una non trascurabile quantità di giorni - godendosi il sole e i campi di golf - e ora vorrebbe trasferirvisi in pianta stabile. Ma i suoi vicini non sono d'accordo.

Stando a quanto riportato dal Washington Post, Donald Trump potrebbe dover cambiare i piani per la sua "pensione" in Florida. L'intenzione, sarebbe infatti quella di traslocare con la moglie Melania in via permanente nella sua tenuta di Mar-a-Lago nell'esclusivissima Palm Beach.

Problema: i suoi vicini non sarebbero d'accordo. Questi impugnano un accordo firmato dallo stesso Trump nel 1993 che permetterebbe un soggiorno degli ospiti per periodi massimi, ma non consecutivi, di tre settimane. I querelanti sperano di poter risolvere la questione fuori dal tribunale «per evitare un imbarazzo a un ex-presidente», riporta il quotidiano.

Trump, lo ricordiamo, ha recentemente trasferito il suo domicilio dalla Trump Tower di New York a Mar-a-Lago, si vocifera per motivi fiscali. Attualmente starebbe rimodernando un'ala della struttura, probabilmente in vista del trasferimento.