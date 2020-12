In una settimana 140'000 vaccinati nel Regno Unito

LONDRA - Sono già quasi 140'000 i vaccini anti Covid somministrati in una settimana nel Regno Unito, primo Paese al mondo ad aver dato il via libera al preparato di Pfizer/BioNTech.

Lo ha annunciato oggi Nadhim Zahawi, il viceministro incaricato ad hoc dal governo Tory di Boris Johnson di sovrintendere al programma di vaccinazioni.

Cifre alla mano, 108'000 persone - a partire dagli anziani e gli operatori sanitari, categorie prioritarie in questa prima fase di vaccinazione - hanno ricevuto la prima dose in Inghilterra, 7'897 in Galles, 4'000 nell'Irlanda del Nord e 18'000 in Scozia, per un totale di 137'897 persone.

Numeri, ha sottolineato Zahawi, che sono destinati a crescere grazie alla rete di servizio creata. Il Regno Unito ha già prenotato 40 milioni di dosi e l'obiettivo del governo britannico è quello di riuscire a vaccinare diverse milioni di persone entro Natale.