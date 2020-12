Dopo 51 anni decifrato un messaggio dello 'Zodiac Killer'

WASHINGTON - Ci sono voluti 51 anni e un team di esperti provenienti da tre Paesi per decifrare un messaggio in codice lasciato dal famigerato 'Zodiac Killer', pluriomicida rimasto ancora senza un'identità che funestò la California settentrionale negli anni '60 e '70.

Ne dà notizia il San Francisco Chronicle, lo stesso giornale cui fu inviato il messaggio cifrato nel novembre 1969.

«Spero che vi stiate divertendo molto nel cercare di prendermi», si legge nel messaggio, con qualche orrore di grammatica e ortografia, «non ho paura della camera a gas perché mi manderà in paradiso molto prima, ora che ho abbastanza schiavi che lavorano per me non ho paura della morte».

L'Fbi ha confermato la notizia che il codice è stato rivelato ma ha anche ammesso che questo servirà a poco per aiutare gli investigatori nella ricerca del serial killer.

«Lo Zodiac Killer terrorizzò diverse comunità in tutta la California settentrionale e anche se sono passati decenni, continuiamo a cercare giustizia per le vittime di questi crimini brutali», ha detto la portavoce dell'Fbi Cameron Polan in una dichiarazione rilasciata al San Francisco Chronicle.

L'originale del messaggio decifrato:



I hope you are having lots of fun in trying to catch me

That wasn't me on the TV show which brings up a point about me

I am not afraid of the gas chamber because it will send me to paradice all the sooner

Because I now have enough slaves to work for me where everyone else has nothing when they reach paradice so they are afraid of death

I am not afraid because I know that my new life will be an easy one in paradice death"