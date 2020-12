Il Perù sospende la sperimentazione del vaccino cinese

LIMA - Il Perù ha annunciato di aver sospeso temporaneamente, a scopo precauzionale, le sperimentazioni cliniche di un vaccino cinese contro il Covid-19 dopo l'individuazione di problemi neurologici in uno dei volontari per questi test. Un volontario, secondo i media locali, aveva accusato debolezza e difficoltà a muovere le gambe.

«Pochi giorni fa abbiamo segnalato, come d'obbligo, alle autorità di regolazione che uno dei nostri partecipanti ai test presentava sintomi neurologici che potevano corrispondere a una complicazione nota come Guillain-Barré», ha spiegato il capo ricercatore per le sperimentazioni cliniche del vaccino sviluppato dal laboratorio cinese SinoPharm, citato dalla stampa.

La sindrome di Guillain-Barré è una condizione rara e non contagiosa in cui il sistema immunitario del paziente attacca parte del sistema nervoso periferico. In particolare, questo può portare a debolezza muscolare e perdita di sensibilità alle gambe e alle braccia.

Il Perù aveva dichiarato a metà del 2019 un'emergenza sanitaria temporanea in diverse regioni del paese a causa di diversi casi di questa sindrome.

Le prove del vaccino avrebbero dovuto concludersi questa settimana, dopo aver testato circa 12'000 persone. In caso di risultati positivi, che non sarebbero stati resi noti fino alla metà del 2021, il governo peruviano aveva programmato di acquistare circa 20 milioni di dosi per vaccinare i due terzi della popolazione peruviana. Il Perù, a ieri, aveva registrato 979'111 casi e 36'499 morti per il coronavirus.