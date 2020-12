Vincita da record all'EuroMillions, sbancato il Jackpot

PARIGI - È infine caduto il super jackpot di 200 milioni di euro (circa 215 milioni di franchi), in palio all'EuroMillions, che è stato ieri vinto in Francia.

Lo comunica il quotidiano "Le Parisien", che indica come lo scommettitore aveva una possibilità su 140 milioni di poter vincere tale somma.

I 200 milioni di euro sono il più grande premio mai vinto all'EuroMillions da quando il gioco è stato lanciato, nel 2004.

È l'unico giocatore, tra tutti coloro che hanno preso parte al sorteggio nei dodici paesi partecipanti, ad aver spuntato tutti e cinque i numeri corretti (6, 9, 13, 24, 41) e le due stelle corrette (3 e 12).

L'estrazione di questo venerdì sera supera il precedente record di 190 milioni di euro, raccolti quattro volte, due volte in Gran Bretagna, una volta in Spagna e una volta in Portogallo. In Svizzera, la vincita record ammonta a quasi 184 milioni di franchi, ed è stata raggiunta nell'ottobre 2018.