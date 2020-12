«I contatti sono stati ridotti del 40%, e questo non basta»

BERLINO - In Germania «i contatti sono stati finora ridotti del 40%, e questo non basta. Noi siamo dell'idea che servirebbe una riduzione del 60%».

Lo ha detto il presidente del Robert Koch-Institut, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino, esprimendo la preoccupazione per lo sviluppo della pandemia in Germania, dove i nuovi contagi aumentano nonostante il semi-lockdown.

Wieler ha sottolineato che da alcuni studi emerge «una certa stanchezza della popolazione», rispetto al virus e alle misure. Se i cittadini non sono disposti a ridurre da soli i contatti, servono misure più dure, ha anche affermato, rispondendo a una domanda.

Ieri Angela Merkel, da tempo allarmata per la situazione, ha parlato al Bundestag di un inasprimento delle limitazioni. Mentre l'istituto scientifico Leopoldina ha consigliato la serrata dei negozi dal 24 dicembre al 10 gennaio e di prolungare le ferie scolastiche per tenere chiuse le scuole due settimane in più rispetto al calendario attuale. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo incontro con i Laender.