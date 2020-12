Da domani l'Italia sarà libera dai lockdown

ROMA - Il governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza con la quale la Regione delinea il rientro in zona arancione. Il provvedimento ha efficacia da domani, indica un comunicato.

Con l'approdo dell'Abruzzo in zona arancione, l'Italia entra in una nuova fase: nessuna regione è più strettamente in lockdown.

Restano arancioni anche Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia di Bolzano, Toscana, Campania, Basilicata e Calabria. Le altre undici regioni, oltre alla provincia di Trento, sono gialle.

Nella nota della presidenza della regione Abruzzo si legge che «già da domani mattina si applica in tutto il territorio regionale la disciplina prevista nelle cosiddette zone arancioni per gli esercizi commerciali. Il completamento del percorso avverrà mercoledì 9 con la riapertura delle scuole, dopo esattamente 21 giorni di disciplina in zona rossa».

Il Cts: «Ora inizia la fase davvero difficile» - Si allentano le maglie ma l'allerta, segnalata dallo stesso Comitato tecnico scientifico (Cts), sale più di prima. «Ci apprestiamo a entrare in una fase in cui avremo il raddoppio della criticità, nei pronto soccorso arriveranno coloro che avranno l'influenza stagionale e coloro che avranno il Covid vero e proprio», avverte il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, chiarendo: «avremmo potuto imporre un lockdown assoluto, ma non possiamo permettercelo».

Roma avverte l'Abruzzo: «Rischio di diffida» - «C'è la disponibilità del governo a riconoscere la fine del periodo di zona rossa nelle tre settimane che sono necessarie e sono obbligatorie, quindi se l'Abruzzo tornasse in zona arancione da mercoledì avrebbe l'intesa del ministero della Salute. Se la regione Abruzzo decide autonomamente di andare in zona arancione da domani mattina sarà diffidata», lo ha detto il ministro italiano alle autonomie regionali, Francesco Boccia, all'emittente televisiva Canale 5.