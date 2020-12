Svolta l'udienza per Patrick Zaki: domani l'esito

IL CAIRO - Si è svolta al Cairo l'udienza per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere in Egitto da febbraio per "propaganda sovversiva": l'esito si conoscerà domani.

Lo riferisce all'agenzia di stampa italiana Ansa Hoda Nasrallah, legale di Zaki.

Davanti al complesso di un'Accademia di polizia all'interno della quale si è svolta l'udienza hanno sostato una decina di attivisti egiziani venuti per seguire da vicino il caso.

La sessione all'interno della quale era inserita l'udienza di Patrick è stata convocata per le 12.00 ma l'avvocatessa è uscita dal complesso poco prima delle 17.00 (le 16.00 ora svizzera).

L'udienza, come altre in precedenza, sarebbe durata una ventina di minuti.

Recentemente, lo ricordiamo, anche la nota attrice Scarlett Johansson ha chiesto il «rilascio immediato» di Patrick Zaki e di altri tre attivisti incarcerati in Egitto.