Bagno di folla per Donald Trump in Georgia

WASHINGTON - Donald Trump ha aperto in Georgia il suo primo comizio dopo il voto di novembre affermando, contro ogni evidenza, di avere vinto in questo Stato e assicurando che vincerà le elezioni.

«Lo sapete, ho vinto la Georgia», ha detto davanti a una folla di fan a Valdosta. «E vinceremo queste elezioni», ha aggiunto. «Vogliono convincerci che abbiamo perso ma non abbiamo perso», ha detto continuando a denunciare elezioni fraudolente.

«Se avessi perso mi sarei ritirato con cortesia, ma non ho perso. Questa elezione è stata un furto», ha aggiunto. "Stop the Steal", ha risposto la folla, usando lo slogan diventato popolare tra i fan di Trump che come lui non riconoscono la sconfitta.

Donald Trump ha poi invitato i suoi sostenitori ad andare a votare al ballottaggio in Georgia del 5 gennaio perché «il controllo del Senato significa il controllo del Paese» ammonendo che se vinceranno i democratici l'America rischia una deriva socialista.

I democratici «proveranno a truccare anche i ballottaggi per gli ultimi due seggi al Senato», ha in seguito tuonato.

Trump ha inoltre sostenuto che «il vaccino è in arrivo, ci sono voluti 7 mesi, qualcuno lo ha definito un miracolo medico. È merito nostro. Non dobbiamo lasciare che ce lo tolgano».

Nel comizio in Georgia Donald Trump ha infine nuovamente parlato di una sua possibile ricandidatura tra 4 anni. «Nel 2024, quando spero di non dover essere io il candidato, vinceremo di nuovo la Casa Bianca», ha detto, ancora convinto di non aver perso le ultime elezioni e confidando nei ricorsi legali.