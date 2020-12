In California scatta il lockdown per 27 milioni di persone

WASHINGTON - Si allarga il lockdown in California contro la pandemia: dopo l'area della baia di San Francisco, l'ordine di stare a casa per almeno tre settimane entra in vigore dalla mezzanotte locale di domenica per circa 27 milioni di abitanti nelle regioni della California meridionale e della Valle di San Joaquin, che comprendono Los Angeles e San Diego.

Nel frattempo in tutto il paese i contagi continuano ad aumentare. Gli Stati Uniti hanno registrato oltre un milione di casi di coronavirus nei primi cinque giorni di dicembre e nella giornata di ieri il numero dei nuovi contagi ha superato quota 200'000 per il quarto giorno consecutivo: è quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

Secondo quanto riporta la Cnn, dal primo al cinque dicembre sono state rilevate 1'026'308 infezioni, incluse 200'067 ieri: il mese era cominciato con 180'637 casi martedì scorso, ma già il giorno successivo era stata superata quota 200'000 (200'055) e l'andamento si è mantenuto sopra questa soglia anche giovedì (217'664) e venerdì (227'885).

A livello nazionale continuano a salire i ricoveri di pazienti affetti da Covid-19: gli ospedali del Paese hanno registrati ieri oltre 100'000 ricoveri (101'190) per il secondo giorno consecutivo dopo il record giornaliero assoluto di 101'276 segnato venerdì.