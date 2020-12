Vaccino anti Covid: primo carico arrivato nel Regno Unito

LONDRA - È giunto ieri sera nel Regno Unito il primo contingente di dosi di vaccino anti coronavirus Pfizer/BioNTech. Il carico è stato portato in un centro di raccolta segreto a -70 gradi.

La distribuzione scatterà dal fine settimana, con priorità assoluta agli ospiti delle case anziani e chi li assiste.

Il governo di Boris Johnson ha prenotato 40 milioni di dosi di questo preparato, 10 milioni delle quali attese entro quest'anno.

L'accelerazione nel via libera degli scorsi giorni rappresenta un vantaggio per il Regno, tanto più dopo le notizie sul dimezzamento delle consegne globali da parte di Pfizer per il 2020.

In Serbia alcune dosi dello Sputnik V - Intanto, 20 dosi del vaccino russo Sputnik V sono arrivate ieri in Serbia. Lo ha detto in serata il presidente serbo Aleksandar Vučić. Parlando alla tv pubblica Rts, Vučić ha precisato che saranno esaminate dagli specialisti serbi per il via libera all'utilizzo nel Paese. Il presidente ha aggiunto che entro la fine dell'anno arriveranno anche le prime dosi del vaccino Pfizer. Tra febbraio e marzo, ha detto, ne arriveranno 350 mila dosi. Il vaccino in Serbia, ha affermato Vucic, sarà gratuito per tutti e non obbligatorio.