L'Onu rimuove la cannabis dalla lista dei narcotici più pericolosi

NEW YORK - La commissione per gli stupefacenti dell'Onu ha votato per rimuovere la marijuana a scopo medico dalla lista delle droghe più pericolose del mondo.

Secondo quanto riferito dalle Nazioni Unite, la Commission for Narcotic Drugs, che ha sede a Vienna e comprende 53 stati membri, ha preso in considerazione una serie di raccomandazioni dell'Oms, tra cui quella di rimuovere la cannabis dalla Tabella IV della Convenzione Unica del 1961, dove era elencata insieme a sostanze come eroina e cocaina.

Si tratta di una decisione attesa da tempo, che potrebbe aprire la strada ad un'espansione della ricerca sulla marijuana e sul suo uso terapeutico. Gli esperti dicono che il voto non avrà un impatto immediato sull'allentamento dei controlli internazionali, perché i governi avranno ancora giurisdizione su come classificare la cannabis.

Molti Paesi, però, considerano le convenzioni globali come guida, e il riconoscimento dell'Onu è una vittoria simbolica per i sostenitori del cambiamento della politica sulle droghe.