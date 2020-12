Nuova stretta sul bagaglio a mano di easyJet

LONDRA - EasyJet ha deciso: ci sarà una nuova stretta sul bagaglio a mano che si potrà portare a bordo dei velivoli a partire da febbraio.

Lo ha annunciato la società tramite un comunicato. Così, sarà presto il posto a sedere scelto dal cliente a determinare le dimensioni del bagaglio a mano consentito.

«Tutti i clienti potranno portare a bordo una borsa sotto il sedile inferiore della cabina gratuitamente», viene spiegato dal vettore, «e solo i clienti che prenotano un sedile "Up front" o "Extra legroom" potranno portare un'ulteriore borsa per la cabina superiore».

Insomma, per poter portare un bagaglio a mano che non sia solo una piccola borsa, si dovrà prenotare in anticipo determinati posti selezionati. Ma quanti sono? «Ci sono tra i 42 e i 63 posti a sedere anteriori e posti extra per le gambe disponibili a bordo di ogni volo a seconda del tipo di aeromobile, e il loro costo parte da circa 8£ (circa 9,5 CHF)», spiega easyjet.

Secondo la compagnia, la nuova politica migliorerà l'efficienza d'imbarco e la puntualità, e darà ai clienti la certezza di ciò che avranno a bordo. Insomma, non capiterà più che «un bagaglio a mano possa finire in stiva a causa dello spazio limitato a bordo», conferma Robert Carey, Direttore Commerciale e Responsabile Clienti di easyJet.

Le nuove dimensioni - La nuova politica prevede che tutti i clienti possano portare a bordo gratuitamente un piccolo bagaglio a mano/zainetto (max 45x36x20cm) che deve essere posizionato sotto il sedile anteriore. Per easyjet, queste dimensioni «permettono di portare tutto l'essenziale per un breve viaggio».

Invece, i clienti che hanno prenotato un posto a sedere "Up front" o "Extra legroom" potranno portare a bordo un ulteriore bagaglio a mano (max 56x45x25cm), che viaggerà nelle cappelliere sopra la testa dei passeggeri.

«I titolari di carta easyJet Plus e i clienti della tariffa FLEXI continueranno ad avere un ulteriore bagaglio a mano incluso nella prenotazione, a condizione che ci sia spazio a bordo», aggiunge poi easyJet.

Avete già prenotato? - I clienti che hanno già riservato un viaggio che avverrà dopo il 10 febbraio e che hanno già prenotato un posto "Up front" o "Extra legroom" non devono apportare alcuna modifica alla loro prenotazione e possono portare un bagaglio a mano più grande.

Chi invece non ha prenotato un posto a sedere potrà portare a bordo solo un piccolo bagaglio a mano sotto il sedile. Tuttavia, per venire incontro ai clienti, easyJet offre in questi casi il servizio "Hands Free" gratuito, che significa che questi clienti potranno arrivare in aeroporto con il loro bagaglio a mano e, andando al banco della consegna dei bagagli, potranno mettere in stiva il bagaglio "grande" gratuitamente.

«Per tutte le prenotazioni effettuate da oggi in poi per i viaggi a partire dal 10 febbraio 2021 si applicherà la nuova politica», conclude easyjet.