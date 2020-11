Cala il tasso di positività: ora è all'11,7%

MILANO - In Italia sono 26'323 i tamponi positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute italiano. Le vittime sono 686. I tamponi eseguiti sono 225'940 e il tasso di positività è quasi dell'11,7%, in calo dell'1,1% circa rispetto a ieri.

I casi totali sono ora 1'564'532, i morti 54'363. Gli attualmente positivi sono 789'308 (+1'415), i guariti 720'861 (+24'214), come si legge sul sito della Protezione civile italiana.

Terapie intensive per il Covid in calo di 20 unità nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sanità. I posti occupati ora in rianimazione sono 3'762. I ricoveri in reparti ordinari registrano un saldo negativo di 385 unità, facendo così scendere il numero dei pazienti a 33'299.

Meno ricoveri in Lombardia - Continua il calo dei ricoveri in Lombardia: diminuiscono infatti sia i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva (-6, 919 in totale) che negli altri reparti (-253, 7'616 in totale). Sono 4'615 i nuovi positivi con 37'286 tamponi effettuati con un rapporto al 12,3%, in calo rispetto a ieri (13,1%). Sono 119 i nuovi decessi per un totale di 21'512 morti dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 4'736.

Per quanto riguarda le province, ci sono 1'748 nuovi positivi nella Città metropolitana di Milano, di cui 641 a Milano città, 585 a Varese, 448 a Como e 360 a Brescia.